Ввиду скорого окончания плавания настроение команды сделалось веселым. синтакси??еский разбор

Русский язык
Ввиду скорого окончания плавания настроение команды сделалось веселым. синтакси??еский разбор
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повеств., невоскл., простое. двусост., распростр.,ничем не осложнено Подлеж. - настроение, сказуемое составное именное - сделалось весёлым Состав подлежащего: настроение (какое?) команды - несогласованное определение. Состав сказуемого: сделалось весёлым (почему?) ввиду окончания - косвенное дополнение с предлогом; окончания (какого?) скорого - согласованное определение; окончания (чего?) плавания - косвенное дополнение.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Растительное масло заливают в бутылки мешающие 450 грамм сколько будет заполнено бутылочки и сколько граммов масла станица если нужно разделить 1 к...
Ответить
Алгебра
Не будьте равнодушными помогите. 4(х-4)(х+8)=(3х+2)(х-5)+(х-1)(х+1)
Ответить
Литература
Отзыв о рассказе "Кусака".
Ответить
Математика
Состав сумму и разность связанные с каждым выражением. найди их значение 5-2. 5+3. 7+2. 9-4
Ответить
Алгебра
Найдите 4ctg , если ctg = 2
Ответить