Ввиду скорого окончания плавания настроение команды сделалось веселым. синтакси??еский разбор

Гость: Гость:

Повеств., невоскл., простое. двусост., распростр.,ничем не осложнено Подлеж. - настроение, сказуемое составное именное - сделалось весёлым Состав подлежащего: настроение (какое?) команды - несогласованное определение. Состав сказуемого: сделалось весёлым (почему?) ввиду окончания - косвенное дополнение с предлогом; окончания (какого?) скорого - согласованное определение; окончания (чего?) плавания - косвенное дополнение.