Вы будете украшать какая это форма глагола
Русский язык
Вы будете украшать какая это форма глагола
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это 2 форма глагола(т.к) Просто находим падеж, а там ясно будет, таблица в каждом учебнике должна быть
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