Вы организовываете производство печенья. Каждый день вы можете посвятить или пок??пке новой духовки, или производству печенья. Первая духовка, которую вы купите, будет стоить 5 коробок печенья. Стоимость каждой следующей духов...

Информатика

Вы организовываете производство печенья. Каждый день вы можете посвятить или пок??пке новой духовки, или производству печенья. Первая духовка, которую вы купите, будет стоить 5 коробок печенья. Стоимость каждой следующей духовки будет больше стоимости предыдущей на 5 коробок (таким образом, вторая духовка будет стоить 10 коробок, третья - 15, и так далее). Понятно, что вы можете купить духовку только в том случае, когда у вас на складе есть необходимое количество коробок. Если вы посвящаете день производству печенья, вы производите одну коробку руками, плюс по одной коробке в каждой из купленных духовок. Если вы посвящаете день покупке духовки, то вы покупаете духовку и больше в этот день ничего не происходит. За какое минимальное количество дней вы сможете накопить у себя на складе 556 коробок печенья?

Автор: Гость