Выбери одно стихотворение выпиши из него все эпитеты

Гость: Гость:

Высокий, могучий, цветущий, развесистый - характерные эпитеты дуба. Сосенки кудрявыя, кустики зеленые Среди долины ровныя, На гладкой высоте, Цветет, растет высокий дуб В могучей красоте. Высокий дуб, развесистый, Один у всех в глазах; Один, один, бедняжечка, Как рекрут на часах! Взойдет ли красно солнышко – Кого под тень принять? Ударит ли погодушка – Кто будет защищать? Ни сосенки кудрявыя, Ни ивки близ него, Ни кустики зеленые Не вьются вкруг него. Ах, скучно одинокому И дереву расти! Ах, горько, горько молодцу Без милой жизнь вести! Есть много сребра, золота – Кого им подарить? Есть много славы, почестей – Но с кем их разделить? Встречаюсь ли с знакомыми – Поклон, да был таков; Встречаюсь ли с пригожими – Поклон да пара слов. Одних я сам пугаюся, Другой бежит меня. Все други, все приятели До черного лишь дня! Где ж сердцем отдохнуть могу, Когда гроза взойдет? Друг нежный спит в сырой земле, На помощь не придет! Ни роду нет, ни племени В чужой мне стороне; Не ластится любезная Подруженька ко мне! Не плачется от радости Старик, глядя на нас; Не вьются вкруг малюточки, Тихохонько резвясь! Возьмите же всё золото, Все почести назад; Мне родину, мне милую, Мне милой дайте взгляд! А. Мерзляков