Выбери предложения с однородными членами 1)В зарослях черёмухи гудят пчёлы и шмел??.2)Первая на земле ткань была изготовлена из льна.3)На фоне серого неба вырисовываются сосны.4)Лечи солнца пронизывают кроны деревьев.

Русский язык
Выбери предложения с однородными членами 1)В зарослях черёмухи гудят пчёлы и шмел??.2)Первая на земле ткань была изготовлена из льна.3)На фоне серого неба вырисовываются сосны.4)Лечи солнца пронизывают кроны деревьев.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это первое предложение потому что однородные члены предложения это либо два сказуемых которые стоят рядом и их надо разделить запятой или союзом, но не только сказуемые, но еще и подлежащии
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