Выбери ряд,в котором правильно отражены качества учителя:а) заботливый,равнодушн??й,спокойный б) терпеливый,заботливый,начитанный,вежливый в) начитанный,дисциплинированный, властный
География
Выбери ряд,в котором правильно отражены качества учителя:а) заботливый,равнодушн??й,спокойный б) терпеливый,заботливый,начитанный,вежливый в) начитанный,дисциплинированный, властный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) терпеливый,заботливый,начитанный,вежливый
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Литература
Помогите с сочинением..вот тема:"Опыт-самый плохой учитель; он предлагает контрольную прежде урока".
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