Выбери верную запись.4см5мм=54 4см5мм=9мм 4см5мм=45мм
Математика
Выбери верную запись.4см5мм=54 4см5мм=9мм 4см5мм=45мм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4см5мм=45мм. а все остальные не правильные.
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