Бабушка посчитала чтобы дать каждому внуку 6 конфет ей не хватит 8 конфет а если да??ь по 4 конфеты то 6 конфет останется .Вопрос сколько внуков у бабушки
Математика
Бабушка посчитала чтобы дать каждому внуку 6 конфет ей не хватит 8 конфет а если да??ь по 4 конфеты то 6 конфет останется .Вопрос сколько внуков у бабушки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6х - 8 = 4х+6 6х - 4х = 8+6 2х = 14 х = 7 ------- Ответ: 7 внуков у бабушки.
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