Бабушка посчитала чтобы дать каждому внуку 6 конфет ей не хватит 8 конфет а если да??ь по 4 конфеты то 6 конфет останется .Вопрос сколько внуков у бабушки

Математика

Бабушка посчитала чтобы дать каждому внуку 6 конфет ей не хватит 8 конфет а если да??ь по 4 конфеты то 6 конфет останется .Вопрос сколько внуков у бабушки

Автор: Гость