Сад прямоугольный форме решили обнести забором длина сада 800 м а ширина 5/8 какой длина должен быть забор

Математика
Сад прямоугольный форме решили обнести забором длина сада 800 м а ширина 5/8 какой длина должен быть забор
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Ширина равна 800 * 5/8= 500 (метров) 2) Периметр равен длине забора 800+800+500+500=2600 (метров) Ответ: 2600 метров.
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