Сад прямоугольный форме решили обнести забором длина сада 800 м а ширина 5/8 какой длина должен быть забор

Математика

Сад прямоугольный форме решили обнести забором длина сада 800 м а ширина 5/8 какой длина должен быть забор

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