Помогите,нужны характеристики из сказки Золушка героя зовут Паж (помощник) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!:)

Гость: Гость:

Характеристика Пажа из сказки Золушка:надежный,мало спорит,любит танцевать,добрый,усидчивый,ласковый,помогает старикам,хороший,ответственный,много работает,учится на пятерки(отличник),много знает,много читает,обладает острым умом,сообразителен и старателен.