Помогите,нужны характеристики из сказки Золушка героя зовут Паж (помощник) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!:)
Литература
Помогите,нужны характеристики из сказки Золушка героя зовут Паж (помощник) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!:)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Характеристика Пажа из сказки Золушка:надежный,мало спорит,любит танцевать,добрый,усидчивый,ласковый,помогает старикам,хороший,ответственный,много работает,учится на пятерки(отличник),много знает,много читает,обладает острым умом,сообразителен и старателен.
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