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Помагите пожалуйста срочно нада зарание спасибо
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Помагите пожалуйста срочно нада зарание спасибо
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Ответ:3*(-3)+10=-9+10=1
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