Выберите 3 верных ответа Грибы , как и растения 1)содержат в клетках хлоропласты 2)растут в течении всей жизни 3)образуют на свету органические вещества 4)всю жизнь растут на одном месте 5)составляют группу гетеротрофных ...

Биология
Выберите 3 верных ответа Грибы , как и растения 1)содержат в клетках хлоропласты 2)растут в течении всей жизни 3)образуют на свету органические вещества 4)всю жизнь растут на одном месте 5)составляют группу гетеротрофных организмов 6)имеют клетки с жёсткими прочными стенками
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Грибы как и растения...1)4)5)
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