Выберите из перечня категорий населения тех ,кто является ижидивенцами и обвидит?? цифры,под которыми они указаны,в кружок 1 )домохозяйки 2)студенты 3)отбывшие срок 4)заключения в тюрьмах 5)несовершеннолетние дети 6)пенсионеры ...
Обществознание
Выберите из перечня категорий населения тех ,кто является ижидивенцами и обвидит?? цифры,под которыми они указаны,в кружок 1 )домохозяйки 2)студенты 3)отбывшие срок 4)заключения в тюрьмах 5)несовершеннолетние дети 6)пенсионеры 7)предринематели
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Точно 6,5 может быть 4, 2
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