Выберите любой вид хозяйственной деятельности укажите положительные и отрицательные последствия данного вида
География
Выберите любой вид хозяйственной деятельности укажите положительные и отрицательные последствия данного вида
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Земледелие плюсы) урожай,запасы, полезно, корм животным. минусы) ты устаёшь, твой урожай могут съесть животные (вредные), покупка семян. Думаю так надо?
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