Выберите правильное утверждение (даю 34 балла) 1 у сущ. ж.р. на -ИЯ- в р.п д.п и п.п ед.ч пишется на конце -ИЕ- 2 у сущ. ж.р на -ИЯ- в р.п д.п и п.п ед.ч пишется на конце -ИИ- 3 у сущ. м.р на -ИЙ-и у сущ. ср.р. на -ИЕ- в т...

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Выберите правильное утверждение (даю 34 балла) 1 у сущ. ж.р. на -ИЯ- в р.п д.п и п.п ед.ч пишется на конце -ИЕ- 2 у сущ. ж.р на -ИЯ- в р.п д.п и п.п ед.ч пишется на конце -ИИ- 3 у сущ. м.р на -ИЙ-и у сущ. ср.р. на -ИЕ- в тв.п ед.ч пишется на конце -ИМ- 4 у сущ. м.р на -ИЙ- и у сущ. ср. р на и - ИЕ в п.п ед.ч пишется на конце -ИЕ-

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