Выберите правильное утверждение относительно веществ,которые растворяются в воде. а)хлорид натрия-нерастворимое вещество в)масло растворяется в воде с)спирт растворяется в воде

Химия

Выберите правильное утверждение относительно веществ,которые растворяются в воде. а)хлорид натрия-нерастворимое вещество в)масло растворяется в воде с)спирт растворяется в воде

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