Выберите верное утверждение 1) Любая программа, написанная на Python 2, работает в Python 3 и любая программа, написанная на Python 3, работает в Python 2. 2) Любая программа, написанная на Python 2, работает в Python 3 но не...

Гость: Гость:

Думаю, что верно четвертое утверждение. Большие различия в синтаксисе приведут к тому, что программу написанную на второй версии Python все равно надо будет переделывать. Ну и понятно, что программы написанные для третьей версии тоже не все будут работать для второй версии Python. Например оператор print был заменён функцией print(), с именованными аргументами. Синтаксис совершенно другой, не говоря о более глубоких изменениях.