Выберите верное утверждение 1) Любая программа, написанная на Python 2, работает в Python 3 и любая программа, написанная на Python 3, работает в Python 2. 2) Любая программа, написанная на Python 2, работает в Python 3 но не...
Информатика
Выберите верное утверждение 1) Любая программа, написанная на Python 2, работает в Python 3 и любая программа, написанная на Python 3, работает в Python 2. 2) Любая программа, написанная на Python 2, работает в Python 3 но не любая программа, написанная на Python 3, работает в Python 2. 3) Любая программа, написанная на Python 3 работает в Python 2 но не любая программа, написанная на Python 2, работает в Python 3. 4) Не любая программа, написанная на Python 2, работает в Python 3 и не любая программа, написанная на Python 3, работает в Python 2. ДАМ 22 БАЛЛА, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю, что верно четвертое утверждение. Большие различия в синтаксисе приведут к тому, что программу написанную на второй версии Python все равно надо будет переделывать. Ну и понятно, что программы написанные для третьей версии тоже не все будут работать для второй версии Python. Например оператор print был заменён функцией print(), с именованными аргументами. Синтаксис совершенно другой, не говоря о более глубоких изменениях.
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