Вычеркни лишнее выражение в каждом столбике.придумай и запиши еще несколько выра??ений с таким же значением
Математика
Вычеркни лишнее выражение в каждом столбике.придумай и запиши еще несколько выра??ений с таким же значением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14-3 28-14 4+8 8+6 ВЫЧЕРКИВАЙ ЭТИ
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