Вычеркни лишнее выражение в каждом столбике.придумай и запиши еще несколько выра??ений с таким же значением

Математика

Вычеркни лишнее выражение в каждом столбике.придумай и запиши еще несколько выра??ений с таким же значением

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