Вычеркните одно не верное утверждение. Впишите правильный ответ. 1. Крестьянская община занималась хозяйственными делами. 2. Крестьяне выполняли повинность в пользу своего сеньора. 3. Всё, что было нужно для жизни, произво...

История

Вычеркните одно не верное утверждение. Впишите правильный ответ. 1. Крестьянская община занималась хозяйственными делами. 2. Крестьяне выполняли повинность в пользу своего сеньора. 3. Всё, что было нужно для жизни, производилось на месте. 4. Крестьянская община могла не выполнять распоряжений сеньора, если от требовал черезмерных поборов и нарушал сложившиеся обычаи. 5. Крестьяне и горожане входили в «феодальную лестницу». 6. В рыцарских романах рыцари характеризуются как благородные, великодушные и отважные.

Автор: Гость