Вычеркните одно не верное утверждение. Впишите правильный ответ. 1. Крестьянская община занималась хозяйственными делами. 2. Крестьяне выполняли повинность в пользу своего сеньора. 3. Всё, что было нужно для жизни, произво...
История
Вычеркните одно не верное утверждение. Впишите правильный ответ. 1. Крестьянская община занималась хозяйственными делами. 2. Крестьяне выполняли повинность в пользу своего сеньора. 3. Всё, что было нужно для жизни, производилось на месте. 4. Крестьянская община могла не выполнять распоряжений сеньора, если от требовал черезмерных поборов и нарушал сложившиеся обычаи. 5. Крестьяне и горожане входили в «феодальную лестницу». 6. В рыцарских романах рыцари характеризуются как благородные, великодушные и отважные.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3.-Думаю,это неправильное. Всё,что нужно было для жизни,доставалось трудом.Чтобы что-либо получить для себя,надо было приложить немало усилий..И чем бы это не являлось,человек всё равно трудится,чтобы получить ожидаемый результат
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