Вычисли расставляя порядок действий 7+8-6=?.3+(9-7)=?.17-8+5=?.12-(4+6)=?.
Математика
Вычисли расставляя порядок действий 7+8-6=?.3+(9-7)=?.17-8+5=?.12-(4+6)=?.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+8-6=9 9-7+3=5 17-8+5=14 4+6=10 12-10=2
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