Вычислить 7200:9 на пример (a+b):c=a:c+b:c
Математика
Вычислить 7200:9 на пример (a+b):c=a:c+b:c
Ответ(ы):
Гость:
( 3600 + 3600) :9 = 3660:9 + 3600:9 800 = 400 +400 800 = 800
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