Вычислить а) cos(2arcsin) b)tg(- arcsin0,6)
Алгебра
Вычислить а) cos(2arcsin) b)tg(- arcsin0,6)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вычислить а) cos(2arcsin1/6) =||β=arcsin1/6|| = 1 -2sin²(arcsin1/6) = 1 -2*1/6)² =1-1/18 =17/18. --- b) tg((-1/2)arcsin0,6)= - tg((1/2)arcsin0,6)= - tg((1/2)arccos0,8) =. = ||β=arccos0,8 || = -√(1 - cos(arccos0,8))/(1+cos(arccos0,8))=. -√((0,2)/(1,8)) = -1/3.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Отцу53года,а сын на 41 год моложе. дедушке столько лет, сколько отцу и сыну вместе. сколько лет дедушке ?за пишите условие
Русский язык
Друзья! Помогите пожалуйста ,Спешите предложения вставляя пропущенные буквы и ра??крывая скобки,Укажите ,к каким частям речи относятся слова с не,О...
Русский язык
Русский язык, почему пишется на конце слов "о". 1.почему пишется О. В слове "засветилО" В слеве "затемнО" В слове "начистО" 2.Почему п...