Отцу53года,а сын на 41 год моложе. дедушке столько лет, сколько отцу и сыну вместе. сколько лет дедушке ?за пишите условие
Математика
Отцу53года,а сын на 41 год моложе. дедушке столько лет, сколько отцу и сыну вместе. сколько лет дедушке ?за пишите условие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
53-41=12лет сыну 53+12=65
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