Отцу53года,а сын на 41 год моложе. дедушке столько лет, сколько отцу и сыну вместе. сколько лет дедушке ?за пишите условие

Математика

Отцу53года,а сын на 41 год моложе. дедушке столько лет, сколько отцу и сыну вместе. сколько лет дедушке ?за пишите условие

Автор: Гость