Вычислить массу гидроксида цинка , который реагирует с 0,1 моля серной кислоты
Химия
Вычислить массу гидроксида цинка , который реагирует с 0,1 моля серной кислоты
Ответ(ы) на вопрос:
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Ν(Zn(OH)₂)=v(H2SO4)*V(Zn(OH)2)/V(H2SO4)=0.1 моль m(Zn(OH)2)=v(Zn(OH)2)*Mr(Zn(OH)2)=9.9 г
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