вычислить массу образовавшейся соли и объем выделившегося газа (н.у.), если извест??о, что для реакции была взята серная кислота и навеска алюминия массой 30 г, содержащая 10% примесей.
Химия
вычислить массу образовавшейся соли и объем выделившегося газа (н.у.), если извест??о, что для реакции была взята серная кислота и навеска алюминия массой 30 г, содержащая 10% примесей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3H₂SO₄+2Al=Al₂(SO₄)₃+3H₂ алюминия в навеске без примесей 90% 30*0,9=27 г Al n(Al)=m/М=27/27=1 моль значит, соли 0,5 моль, а газа 1,5 моль М соли=342 m соли=0,5*342=171 г V газа=n*Vm=1,5*22,4=33,6 л
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