вычислить массу образовавшейся соли и объем выделившегося газа (н.у.), если извест??о, что для реакции была взята серная кислота и навеска алюминия массой 30 г, содержащая 10% примесей.

Химия

вычислить массу образовавшейся соли и объем выделившегося газа (н.у.), если извест??о, что для реакции была взята серная кислота и навеска алюминия массой 30 г, содержащая 10% примесей.

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