Вычислить массу оксидаткальция, полученного обжигом 4 кг известняка, содержащего 25% примесей
Химия
Вычислить массу оксидаткальция, полученного обжигом 4 кг известняка, содержащего 25% примесей
Ответ(ы) на вопрос:
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MCaCO3=4000·0.25=1000g 1000g xg CaCO3=CaO+CO2 100g 56g x=1000·56/100=560g
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