Дам много баллов НАДО ПРИДУМАТЬ СКАЗКУ ЛЮБУЮ!1ЛИСТ

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Дам много баллов НАДО ПРИДУМАТЬ СКАЗКУ ЛЮБУЮ!1ЛИСТ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жили – были собака Шуна и кошка Кася. Они очень дружили, вместе ели, вместе играли. Однажды кошка предложила поиграть в новую игру «Поймай мышку». Кася была очень ловкая и наловила много мышей, а собака ни одной. Кошка посмеялась над подругой, а Шуна обиделась: «Ну, погоди, я тебе устрою!» и предложила другую игру «Собачки-кошки» («догонялки» по-нашему). Шуна зарычала и кинулась догонять Касю. Та с перепугу забралась на дерево и просидела там до самой ночи. Так дружбе пришел конец, а про людей, которые постоянно ссорятся, теперь говорят: «Живут как кошка с собакой».

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