Дам много баллов НАДО ПРИДУМАТЬ СКАЗКУ ЛЮБУЮ!1ЛИСТ

Гость: Гость:

Жили – были собака Шуна и кошка Кася. Они очень дружили, вместе ели, вместе играли. Однажды кошка предложила поиграть в новую игру «Поймай мышку». Кася была очень ловкая и наловила много мышей, а собака ни одной. Кошка посмеялась над подругой, а Шуна обиделась: «Ну, погоди, я тебе устрою!» и предложила другую игру «Собачки-кошки» («догонялки» по-нашему). Шуна зарычала и кинулась догонять Касю. Та с перепугу забралась на дерево и просидела там до самой ночи. Так дружбе пришел конец, а про людей, которые постоянно ссорятся, теперь говорят: «Живут как кошка с собакой».