Не решая уравнения 3х²-5х-4=0 вычислите х1³х2+х1х2³

Алгебра
Не решая уравнения 3х²-5х-4=0 вычислите х1³х2+х1х2³
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X1^3*x2+x1*x2^3=x1*x2*((x1+x2)^2-2*x1*x2)=A По теореме Виета х1+х2=5/3, х1*х2=-4/3 A=-(4/3)*(25/9+8/3)=-(4/27)*(25+24)=196/27
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