Какие религии преобладают в забайкальском крае

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Какие религии преобладают в забайкальском крае
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Автор: Гость
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Гость:
Буддизм по моему там смешанные религии
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