Напишите признаки рыночной экономики ,командной экономики и смешанной экономики. Пожалуйста СРОЧНО!!!!!!!
Обществознание
Напишите признаки рыночной экономики ,командной экономики и смешанной экономики. Пожалуйста СРОЧНО!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Признаки рыночной экономики 1. Обеспечение экономического роста и более высокого уровня и качества жизни населения. 2. Повышение эффективности использования ограниченных производственных ресурсов в масштабе всего общества, то есть достижения наилучших результатов при минимальных затратах. 3. Достижение полной занятости трудоспособного населения. Все кто может и желает работать должны быть обеспечены рабочими местами. 4. Стабильный уровень цен. Постоянно изменяющиеся цены ведут к изменению поведения людей и предприятий, создают напряженность и неуверенность в экономической деятельности. 5. Экономическая свобода. Все хозяйствующие субъекты должны обладать в своей экономической деятельности высокой степенью свободы. 6. Справедливое распределение доходов. Мы уже говорили, что справедливость в распределительных отношениях не означает уравниловки. Она заключается в том, чтобы на равный капитал и равный труд обеспечивался равный доход и чтобы ни одна группа населения не пребывала в нищете при чрезмерной роскоши других. 7. Поддержание разумного соотношения экспорта и импорта, то есть по возможности активного торгового баланса в международных экономических и финансовых отношениях. Признаки Командной экономики 1.Государственная собственность на средства производства. 2.Государственное планирование всей экономики 3.Административные методыправления экономики 4.Нет экономических стимулов к эффективной работе Свои плюсы и минусы Признаки смешанной экономики 1. Производство обобществлено частично в масштабах нации и за ее пределами. 2. Соединение государственной и частной форм собственности. 3. Бюджетное ограничение отсутствует. 4. Стимулом к производительному труду служат факторные доходы. 5. Производство организовано на принципе соответствия предложения и спроса. 6. Наличие конкуренции. 7. Активное регулирование национальной экономики государством с целью стимулировать предложение и спрос потребителей, предотвратить безработицу и кризисы. 8. Присутствие теневой экономики на товар, запрещенный правительством.
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