Найдите две дроби, каждая из которых меньше 8/11, но больше 7/11 13 баллов
Математика
Найдите две дроби, каждая из которых меньше 8/11, но больше 7/11 13 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15/22 30/44 вот эти дроби
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