Ответь на вопросы : 1 несовпадение звука и буквой ? -это что 2 звук который образуется при помощи голоса 3 слова , употребляемые всеми носителями языка (6 класс)

Русский язык

Ответь на вопросы : 1 несовпадение звука и буквой ? -это что 2 звук который образуется при помощи голоса 3 слова , употребляемые всеми носителями языка (6 класс)

Автор: Гость