Ответь на вопросы : 1 несовпадение звука и буквой ? -это что 2 звук который образуется при помощи голоса 3 слова , употребляемые всеми носителями языка (6 класс)

Русский язык
Ответь на вопросы : 1 несовпадение звука и буквой ? -это что 2 звук который образуется при помощи голоса 3 слова , употребляемые всеми носителями языка (6 класс)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Несовпаденияе звука с буквой,это когда например пишется буква "б",а произноситься мягко. Остальное не знаю
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