Вычислить массу пропана с объёмом 400 л
Химия
Вычислить массу пропана с объёмом 400 л
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V/Vm=m/M V=400 л Vm=22.4 L/mol , M(C3H8)=44 g/mol m(C3H8)=V(C3H8)*M(C3H8)/Vm=400*44/22.4=785.714 г ответ 785.7 г
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