Вычислить периметр прямоугольника со сторонами 6см и 4см
Русский язык
Вычислить периметр прямоугольника со сторонами 6см и 4см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6+6+4+4=20-(периметр) Ответ: 20 см периметр
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Опишите, на чем основана языковая игра в следующем микротексте. Проскочив на кра??ный свет, можно попрощаться с белым. Помогите пожалуйста!!!!!!!...
Физика
Ускорение первого тела в 2 раза меньше ускорения второго, масса первого в 8 раз бол??ше массы второго. Найти отношение сил.
Математика
Математика