Вычислить производную: 1)f(x)=0.5x^4+x^3-7 2)f(x)=-4/cos x 3)f(x)=2x/x^2-2 4)f(x)=(5x+1)*sqrt x

Алгебра
Вычислить производную: 1)f(x)=0.5x^4+x^3-7 2)f(x)=-4/cos x 3)f(x)=2x/x^2-2 4)f(x)=(5x+1)*sqrt x
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)  f ' =2x³ +3x²  2)  f ' = 4sinx -4/cos²x 3)            f(x) =2/x-2    f ' =2lnx =lnx² 4)    f(x) =5*x^(3/2) +x^(1/2)     f ' = 15/2√x   +1/ (2 *√x) =7,5x+0,5√x
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