Вычислить производную: 1)f(x)=0.5x^4+x^3-7 2)f(x)=-4/cos x 3)f(x)=2x/x^2-2 4)f(x)=(5x+1)*sqrt x
Алгебра
Вычислить производную: 1)f(x)=0.5x^4+x^3-7 2)f(x)=-4/cos x 3)f(x)=2x/x^2-2 4)f(x)=(5x+1)*sqrt x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) f ' =2x³ +3x² 2) f ' = 4sinx -4/cos²x 3) f(x) =2/x-2 f ' =2lnx =lnx² 4) f(x) =5*x^(3/2) +x^(1/2) f ' = 15/2√x +1/ (2 *√x) =7,5x+0,5√x
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