Вычислить с решением: 1) 6,25·1/5+4/5÷0,64: 2)38-15·0,6÷1/4: 3)1ц3/5·0,5+0,16·1ц1/4: 4)9,1+11ц1/2÷5-5,6
Математика
Вычислить с решением: 1) 6,25·1/5+4/5÷0,64: 2)38-15·0,6÷1/4: 3)1ц3/5·0,5+0,16·1ц1/4: 4)9,1+11ц1/2÷5-5,6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1). 6,25*1/5+4/5:0,64=625/100*1/5+4/5:64/100=1,25+1.25=2,5. 2). 38-15*0,6:1/4=38-9*4=38-36=2. 3). 1 3/5*0,5+0,16*1 1/4=8/5*5/10+16/100*5/4= 8/10+4/20=4/5+1/5=5/5=1. 4). 9,1+11 1/2:5-5,6= 9,1+23/2*1/5-5,6= 9,1+2,3-5,6=5,8.
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