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Вычислить sin 660 градусов
Алгебра
Вычислить sin 660 градусов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sin660°= sin(720°- 60°)= 0-√3/2=-√3/2
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