В чем сходство между легушкой и жабой

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Жаба и лягушка принадлежат к одному и тому же семейству. Обе они — амфибии, то есть сначала живут на суше, а подрастая, переселяются в воду. Обе они откладывают яйца в воду, где и появляются мальки. У жабы и лягушки есть перепонки на лапах, внешне по строению тела они почти одинаковы, и та, и другая питаются букашками, улитками.Теперь их различия. Жаба ищет для жилья менее мокрые места, чем лягушка, ее кожа более грубая и сухая, чем у лягушки. Лапки у жабы более короткие, так высоко, как лягушке ей не прыгнуть.Икра лягушек обычно склеена. Икринки жабы соединены в цепочку и обвиваются вокруг растений в воде. Голова у жабы меньше, чем у лягушки.Жабы неприятны, но совершенно безопасны, укусить они не могут, ибо зубов у них нет. Защищаются они, распространяя неприятный запах, отпугивая этим других животных.