Помогите а 8 век это какой год

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Помогите а 8 век это какой год
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
700-800 год зачем те?
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