Вычислите: (1\2+3\4)-(7\8-1\2) (5\9+2\3)-(11\18-1\6) (13\15-3\5)+(17\30-1\10) (5\7-3\14)+(25\28-9\14) (13\18+1\3)-(5\27-1\6) (11\45-1\9)+(12\15-3\10) (7\16+3\8)-(7\8-27\32) (8\21+11\14)-(4\7-5\14)
Математика
Вычислите: (1\2+3\4)-(7\8-1\2) (5\9+2\3)-(11\18-1\6) (13\15-3\5)+(17\30-1\10) (5\7-3\14)+(25\28-9\14) (13\18+1\3)-(5\27-1\6) (11\45-1\9)+(12\15-3\10) (7\16+3\8)-(7\8-27\32) (8\21+11\14)-(4\7-5\14)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 0,875 2)0,77777777777 3)0,73333333333 4)0,75 5)1,03703703704 6)0,63333333333 7) 0,78125 8)0,95238095238
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