Из одного пункта в противоположных направлениях выехали две автомашины со скоростями 60 км\ч и 80 км\ч. Какое расстояние будет между ними через 3 часа?

Математика

Из одного пункта в противоположных направлениях выехали две автомашины со скоростями 60 км\ч и 80 км\ч. Какое расстояние будет между ними через 3 часа?

Автор: Гость