Из одного пункта в противоположных направлениях выехали две автомашины со скоростями 60 км\ч и 80 км\ч. Какое расстояние будет между ними через 3 часа?
Математика
Из одного пункта в противоположных направлениях выехали две автомашины со скоростями 60 км\ч и 80 км\ч. Какое расстояние будет между ними через 3 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
..s=60*3+80*3=420 км.
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