Найдите разность двух чисел если уменьшаемое равно 90 и составляет девять пятых вычитаемого. С объяснениям

Гость: Гость:

№1 42*23:6=161-второе слагаемое. 42+161=203-сумма 90*5:9=50-вычитаемое. 90-50=40-разность. №2 45:9*4=20см-ширина. 20\1*7\12=140\12=35\3=11 2\3см-высота. 45\1*20\1*35\3=31500\3=10500 см3-объём. №3 Нет, потому что 10/3, 100/3 и 1000/3 - иррациональные числа, а на такие числа дробь умножить нельзя.