76659:y+(3во 2степени•2во 2степени-6во 2степени):507=101

Математика
76659:y+(3во 2степени•2во 2степени-6во 2степени):507=101
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Гость:
Может т ы неправильно уравнение переписал не получается целое число
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