76659:y+(3во 2степени•2во 2степени-6во 2степени):507=101
Математика
76659:y+(3во 2степени•2во 2степени-6во 2степени):507=101
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может т ы неправильно уравнение переписал не получается целое число
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