Пожалуйста помогите решить пример и расставить порядок действий (3•4-20)•6
Математика
Пожалуйста помогите решить пример и расставить порядок действий (3•4-20)•6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала 3×4 =12 потом 12-20= -8 затем -8×6= -48
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Какую цифру следует приписать к числу 10 слева и справа,чтобы получившееся четырехзначное число делилось на 4?Заранее спасибо,прощу помогите!
Русский язык
Математика
Найдите разность двух чисел если уменьшаемое равно 90 и составляет девять пятых вычитаемого. С объяснениям
Математика