Пожалуйста помогите решить пример и расставить порядок действий (3•4-20)•6

Математика
Пожалуйста помогите решить пример и расставить порядок действий (3•4-20)•6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала 3×4 =12 потом 12-20= -8 затем -8×6= -48
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