Вычислите 12+(-20)-(-11)+18-(-6)-10 скажите плиз
Математика
Вычислите 12+(-20)-(-11)+18-(-6)-10 скажите плиз
Ответ(ы):
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Ответ: 12-20+11+18+6-10=17
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