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Вычислите: 33м-15м17см= 17дм-13дм8см=
Математика
Вычислите: 33м-15м17см= 17дм-13дм8см=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)33м-15дм17см=163см 2)17дм-13дм8см=32см
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