Соотношение расщепления во втором поколении по фонотипистка 9:3:3:1 характерно для ??крещивания
Биология
Соотношение расщепления во втором поколении по фонотипистка 9:3:3:1 характерно для ??крещивания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Данное соотношение во втором поколении характерно для диплоидного скрещивания дигетерозиготных особей с условием, что гены не сцеплены. Проявляется третий закон Мендаля, т.е. закон независимого наследования генов. В первом поколении все особи будут гетерозиготны, а скрещиваются гомозиготные по двум признакам особи.
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