Внутреняя политики Великого князя литовского Витовта
История
Внутреняя политики Великого князя литовского Витовта
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Князь Литвы Витаутас Великий (1392-1430) Во времена Витаутаса территория доходила от Балтийского моря до Чёрного, что навсегда осталось идеалом политической самостоятельности Литвы. Витаутас вел самостоятельную и независимую политику. Прежде всего он укрепил ВКЛ по всем параметрам, модернизировал структуру ВКЛ и приблизил её к модели государства.
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