Решить задачу: Напряжение на клеммах электрического нагревательного элемента 230 В. Сила тока в нем 5А. Элемент работает 3часа. Какова величина работы тока в нагревательном элементе?

Физика

Решить задачу: Напряжение на клеммах электрического нагревательного элемента 230 В. Сила тока в нем 5А. Элемент работает 3часа. Какова величина работы тока в нагревательном элементе?

Автор: Гость