Решить задачу: Напряжение на клеммах электрического нагревательного элемента 230 В. Сила тока в нем 5А. Элемент работает 3часа. Какова величина работы тока в нагревательном элементе?
Физика
Решить задачу: Напряжение на клеммах электрического нагревательного элемента 230 В. Сила тока в нем 5А. Элемент работает 3часа. Какова величина работы тока в нагревательном элементе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=UIt X=230В×5А×3ч=3450ДЖ
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