Помогите описать реку Ангару по плану: название реки(Топонимическое толкование) исток,направление,устье к бассейну какого океана относится источники питания режим реки характер течения падение и уклон хозяйственное испо...

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1)Название произошло от бурятского корня анга, означающего «разинутый», «раскрытый», «открытый», а также «промоина», «расселина», «ущелье». 2)Ангара – река бассейна Карского моря, правый и самый крупный приток Енисея. 3) Режим и питание: Питание Ангара получает из оз. Байкал. Регулятором расходов воды является Иркутское водохранилище. Ниже Ангара питается за счет вод притоков, роль которых увеличивается к устью. Зимой питание Ангары происходит главным образом за счет вод Байкала, так как грунтовое питание притоков незначительное. Летом, когда количество воды в притоках резко увеличивается за счет осадков и таяния снега, роль притоков в питании возрастает. 4)Она вытекает из оз. Байкал мощным потоком шириною 1,1 км, глубиной до 1,8 - 1,9 м. Средний расход воды в истоке - 1920 куб. м/сек, или около 61 куб. км в год. Впадает в Енисей в 83 км выше города Енисейска. Водосборная площадь бассейна Ангары, включая оз. Байкал, 1039000 кв. км. 5)Падение = 380 м = 38000 см Длина реки 1826 км Уклон = 38000 : 1826 = 20,8 см/км 6)На реке были построены три гидроэлектростанции, которые формируют Ангарский каскад ГЭС: по порядку от истока, Иркутская, Братская и Усть-Илимская. Четвёртая ступень каскада, Богучанская ГЭС, находится в стадии строительства 7) Концентрация промышленности на сравнительно небольшой территории, преимущественно на берегах реки Ангары, приводит к возникновению социально-экономических проблем, среди которых основное значение имеет ухудшение качества природных вод вследствие сбросов загрязнённых сточных вод.